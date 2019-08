Das sagen die wandernden Leser

> Walter Müller, 68, Mühlhausen: Es ist das erste Mal, dass ich hier auf dem Königstuhl wandere. Eine gute Möglichkeit, die Gegend mal kennenzulernen.

> Peter Jungmann, 66, Oftersheim: Meine Frau konnte wegen einer Knieverletzung leider nicht mitkommen, die sitzt gerade mit Eisbeutel daheim. Dennoch fand ich es eine schöne Tour. Es war angenehm, dass es vor allem bergab ging.

> Traudl Anderson, 75, Leimen: Ich finde es schön, dass man über die RNZ die Möglichkeit hat, seine Heimat besser kennenzulernen.

> Heidi Häberle, 76, Heidelberg: Es war eine schöne Stimmung, ein gelungener Wochenabschluss. Petrus hat auch mitgespielt. Genauso hatte ich mir die Tour vorgestellt.

> Katharina Kany, 67, Heidelberg: Es war richtig toll. Sonst fahre ich immer nur mit dem Auto durch die Gegend hier, da bekommt man natürlich nicht so viel von der Natur mit. Man liest immer von anderen Leuten, die mit der RNZ auf Sommertour sind, jetzt war ich endlich auch einmal selbst dabei.

> Thorsten Rensch, 53, Heidelberg: Eine sehr informative, kurzweilige Tour. Bisher bin ich meist eher planlos in der Gegend rumgewandert, dabei ist es doch unglaublich, was man hier in Heidelberg alles vor der eigenen Haustüre hat. Ein großes Lob an den Odenwaldklub!

> Sybille Brucker, 61, Zuzenhausen: Wir sind hier schon einmal alleine unterwegs gewesen, da haben wir uns jedoch verlaufen. Unser Wanderführer hat das gut gemacht, gute Erklärungen gegeben. Vielen Dank an den Odenwaldklub!

> Ursula Ebinger, 69, Wiesenbach: Es war eine sehr gut organisierte und geführte Tour. Es war sehr interessant, ich habe viele Neuigkeiten entdeckt. Heidelberg kann stolz sein, so einen schönen Stadtwald zu haben. pne