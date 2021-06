Plankstadt. (pol/lyd) Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte haben am Freitag kurz nach 21.30 Uhr mehrere Schilder eines Baumlehrpfads der Gemeinde Plankstadt beschädigt, teilt die Polizei mit.

Eine Zeugin beobachtete eine Gruppe Jugendliche, wie sie grölend den Lehrpfad entlangliefen und gegen die Beschilderung traten. Haupttäter sei nach Angaben der Frau ein Jugendlicher, der einen Pullover mit dem Aufdruck "Nasa" trug.

Bei der Kontrolle trafen die Polizeibeamten am Ende des Baumlehrpfades in einer Schutzhütte einen Jugendlichen an. Er gab an, von der Sachbeschädigung keine Kenntnis zu haben und nannte die Namen der anderen Jugendlichen nicht, die seiner Aussage nach seit 17 Uhr bei der Schutzhütte Alkohol konsumiert hätten.

Die Polizisten fanden dort mehrere leere Bierflaschen, einen leeren Bierkasten und eine ungeöffnete Flasche Wodka. Der Aufforderung, den Müll zu beseitigen, kam der junge Mann sofort nach.

Im weiteren Verlauf der Fahndung trafen die Beamten auf einem nahegelegenen Feldweg zwei Jugendliche an. Einer rannte weg, der andere flüchtete mit dem Fahrrad - vergeblich.

Sie wurden befragt. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt wurden neun Schilder beschädigt. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/288-0.