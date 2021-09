über die A 6 in Richtung Stuttgart/Heilbronn fahren. Am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd den Schildern A 73 Richtung München folgen, die Ausfahrt A 9 Richtung Ingolstadt/München nehmen, weiter auf die E 45 und schließlich auf der A 99/ Salzburg/Innsbruck. Dann über die E 45/E 52 und A 8/E 45/E 52 bis zum Autobahnkreuz Dreieck Inntal und dort auf die A 93. An der Ausfahrt Oberaudorf abfahren und über die B 172 sowie die Erpfendorfer Landesstraße und die B 178 zum Ziel.

Gästekarte: Wer im Pillerseetal Urlaub macht, kann mit der Gästekarte den öffentlichen Regiobus kostenlos nutzen. Quer durch die Kitzbüheler Alpen (von Hochfilzen bis Wörgl) geht’s gratis per S-Bahn und Zug. Außerdem bekommt man dadurch auch die Pillerseetal Card günstiger, mit der Bergbahnen und weitere AngeboAnreise: Mit dem Auto dauert es von Heidelberg nach Waidring etwa fünfeinhalb Stunden (494 km). Zunächst te kostenlos sind. Der Nachwuchs ab Jahrgang 2017 und jünger ist immer gratis unterwegs.

Allgemeine Infos: www.pillerseetal.at und www.glockendorf.tirol