Name: Peter Lindbergh, mit bürgerlichen Namen Peter Brodbeck.

Geboren am 23. November 1944 in Lezno (Polen); aufgewachsen in Duisburg.

Ausbildung: Nach Abschluss der Volksschule arbeitete er dort als Schaufenster-dekorateur; Studium der freien Malerei an der Kunsthochschule in Krefeld. 1971 wandte er sich der Fotografie zu.

Karriere: 1978 zog Lindbergh nach Paris, wo er seine internationale Karriere begann, zunächst für die Zeitschrift Vogue, dann für den The New Yorker, Vanity Fair, den Rolling Stone. 1990 etablierte er das Supermodel-Phänomen.

Privat: Lindbergh ist in zweiter Ehe verheiratet und Vater von vier Söhnen.