Info: Paznaun

Anreise: Die Region Paznaun in Tirol ist mit dem Auto in etwa fünf Stunden erreichbar – entweder über die Fernpassbundesstraße B 179 vorbei an Imst und Landeck oder über den Bodensee und Arlbergtunnel. Auf österreichischen Autobahnen herrscht Vignettenpflicht. Auch der Arlbergtunnel ist mautpflichtig. Für Reisende mit der Bahn ist Landeck der Zielbahnhof. Von dort fährt der Linienbus 260 weiter zum Urlaubsort.

Region: Die Silvretta Gruppe umfasst 74 Dreitausender – zahlreiche davon im Paznaun und Umgebung. Die Gipfel der Silvretta bieten Skitourengehern aller Schwierigkeitsgrade zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten von November bis Mai. In Ischgl finden Freerider unverspurte Rinnen und Abfahrten, die direkt vom Skigebiet zugänglich sind. Aus dem Lift aussteigen und einmal abbiegen reicht hier meist aus, um abseits der präparierten Pisten ungestörte Schwünge in den Pulverschnee zu ziehen. Das Gebiet ist auf einer Höhe von über 2000 Metern schneesicher, www.paznaun-ischgl.com.

Women’s Camp: Während der Wintercamps von Sporting Women stehen Freeriden und Skitourengehen für alle Könnerstufen sowie Yoga und Vorträge auf dem Programm.Das nächste Wintercamp im März in Silvretta Montafon ist bereits ausgebucht. Bis zur nächsten Skisaison bieten aber auch Bike- und Achtsamkeitscamps Frauen die Gelegenheit, gemeinsam Sport zu machen, www.sporting-women.de