Name: Pater Dr. Anselm Grün

Geboren: 14. Januar 1945 in Junkershausen

Geburtsname: Wilhelm Grün

Eintritt ins Kloster: 1964 in die Abtei Münsterschwarzach

Ewige Profess: 1969

Ausbildung: Studium der katholischen Theologie und Philosophie in Rom, Promotion zum Doktor der Theologie, Studium der Betriebswirtschaftslehre in Nürnberg

Status: Einer der gefragtesten christlichen Autoren der Gegenwart

Gesamtauflage: Über 14 Millionen Bücher. 300 aktuell lieferbare Titel. Etwa 150 Vorträge und Kurse pro Jahr weltweit zu spirituellen Themen, Lebenshilfe, Glaubensfragen, Psychologie und Management.