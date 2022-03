Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) sieht die Lage in der Corona-Pandemie nach wie vor kritisch. Die Belastung der Normalstationen in den Krankenhäusern erreiche Rekordwerte, sagte er am Montag in Wiesbaden. Die Intensivstationen seien nicht so belastet wie etwa im Spätherbst 2021, allerdings sei die Infektionsdynamik so hoch wie nie. Es sei sehr wichtig, weiter vorsichtig zu bleiben, mahnte Klose. In Innenräumen sollte man im Zweifel lieber eine Maske tragen, auch wenn es nicht vorgeschrieben sei.