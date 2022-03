Die Corona-Inzidenz in Hessen ist weiter gestiegen. Am Sonntag lag sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 1534,0, nach 1494,6 am Vortag (Stand 3.19 Uhr). Innerhalb eines Tages infizierten sich 9781 Menschen nachweislich mit dem Virus. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert, damit blieb die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben sind, bei 9552. Insgesamt wurden in Hessen bislang 1 376 612 Ansteckungen bestätigt.