Anreise: Mit Bus und Bahn sind Lienz und das Villgratental gut zu erreichen.

Wintersport: Das Skigebiet Zettersfeld liegt über der Stadt Lienz. Es bietet zwar nur 28 Kilometer Skipisten, aber die überwiegend roten, perfekt präparierten reichen locker für einen Skitag. Das Skigebiet Hochstein ist noch kleiner, aber anspruchsvoller. Es gibt mehrere schwarze Pisten, darunter jene für den Damen-Weltcup im Slalom und Riesenslalom. Rasant ist auch die Rodelbahn Osttirodler, die sich am Hochstein durch den Wald schlängelt. Von der Dolomitenhütte kann man jeden Abend auf Holzschlitten mit eingebauter Leuchte auf der Forststraße und einer eigenen Bahn 7,5 Kilometer weit nach Lienz abfahren. Für Langläufer sind 400 Kilometer Loipen gespurt. Eine große Auswahl an Skitouren bietet sich von Kalkstein und vom Parkplatz Reiterstube bei Außenvillgraten aus.

Veranstaltungen: Das 6. Austria Skitourenfestival findet vom 24. bis 27. Januar 2019 im Villgratental statt.

Übernachtung: Im Skigebiet Zettersfeld kann man in Hotels und Almen gleich an der Piste übernachten. In Kalkstein gibt es Zimmer in Gaststätten und Almen. Zimmer in der Dolomitenhütte müssen meist Monate vorab gebucht werden.

Informationen: Osttirol Information, Mühlgasse 11, A-9900 Lienz (Tel.: +43 50.212.212, E-Mail: info@osttirol.com).