Bei einer groß angelegten Kontrollaktion in einem Paketzentrum in Osthessen hat der Zoll mehr als 64 Kilogramm Rauschgift aus dem Verkehr gezogen. Wie das Hauptzollamt Gießen am Freitag mitteilte, wurden eine Woche lang nahezu alle eingehenden Paketsendungen aus Spanien, Österreich und Ungarn überprüft.