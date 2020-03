Die Insel ist aber ziemlich weit weg. Zum Sternegucken muss man nicht so weit fahren. Auch in Deutschland gibt es Orte, an denen es besonders dunkel ist. An diesen Plätzen versammeln sich Menschen, die gerne den Sternenhimmel anschauen. Ein solcher Ort ist zum Beispiel der Naturpark Westhavelland im Osten von Deutschland. Er ist der erste sogenannte Sternenpark Deutschlands. Dort kann man den Himmel beobachten und Sternenführungen machen.