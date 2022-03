Bei zwei Autobränden in Offenbach ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus, wie sie am Donnerstag mitteilte. Zunächst war am Donnerstagabend ein Auto in einem Feldweg ausgebrannt. An dem Auto fehlten die Kennzeichen, laut Polizei stand es dort schon länger. Später am Abend brannte ein weiteres Auto, allein in diesem Fall betrug der Schaden 90.000 Euro. In der Nähe sah ein Passant vier Jugendliche schnell davonlaufen. Ob sie mit einem oder beiden Bränden in Verbindung stehen, war unklar.