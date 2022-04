Auf der Bundesstraße 47 bei Erbach (Odenwaldkreis) sind am Freitag ein Lkw und ein Linienbus zusammengestoßen. Zwei der Bus-Fahrgäste sowie der Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zu der Kollision sei es gekommen, als der Lkw-Fahrer ein anderes Fahrzeug in einer Kurve überholen wollte. Der Bus, der mit fünf Personen besetzt war, und der Lkw seien stark beschädigt worden.