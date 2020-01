Von Bernadette Winter und Constanze Werry

Dose auf, Erbsen rein in den Nudelsalat. Was die Schnelligkeit der Zubereitung betrifft, ist Dosengemüse sicherlich unschlagbar. Aber wäre frische Ware nicht die bessere Alternative? "Ein schwieriges Thema", sagt Monika Bischoff. Unterschiedlichste Studien widersprächen sich hier in regelmäßigen Abständen. Letztendlich müsse der Verbraucher wissen, was ihm wichtig sei, erklärt die Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Prävention am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München. Soll das Essen das Maximum an Nährstoffen enthalten? Oder ist es wichtiger, dass das Gemüse nicht weiter verarbeitet wurde? Muss es schnell gehen? Im Idealfall sollte es natürlich schmecken und nicht um den halben Erdball geflogen sein.

Was den Nährstoffgehalt angeht, war Tiefkühlkost lange eher verschrien. Mittlerweile ist jedoch klar: Das Obst oder Gemüse werde in der Regel erntefrisch schockgefrostet, wie Bischoff erläutert. "Es ist unschlagbar, wenn der Spinat nach vier Stunden schon verpackt ist. Das geht so schnell, der hat gar keine Zeit, Nährstoffe zu verlieren", erklärt Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung. Denn oft büße frische Ware durch unsachgemäße oder zu lange Lagerung einen Teil seiner Nährstoffe ein.

Die Vitaminverluste seien bei Tiefkühlware sehr viel geringer, als man gemeinhin meine, sagt auch Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Allerdings wären reine Gemüseprodukte zu bevorzugen. Also lieber zum puren Spinat als zum Rahmspinat greifen. "Dann kann man selbst bestimmen, wie viel Sahne und Speisesalz drankommt."

Doch selbst Dosenkost schneidet gar nicht schlecht ab. Die Nährwerte liegen zwar etwas unter denen von Tiefkühlware oder erntefrischem Gemüse. Bei Tomaten dagegen sind Konserven eine gute Alternative. Im Vergleich zu frischen Tomaten enthalten sie mehr Lycopin, einen sekundären Pflanzenstoff. "Da ist die Dosentomate der frischen überlegen", sagt Restemeyer. Wichtig zu wissen: Dosengemüse werden Stabilisatoren, Gewürze und oft auch Zucker zugefügt. "Das Essen wird sterilisiert, dabei kommt Hitze zum Einsatz, das kann Vitamine zerstören", erklärt Klein.

Am besten kaufe man saisonal und regional ein, sind sich die Wissenschaftlerinnen einig. Gerade Saison haben unter anderem Rosenkohl, Lauch, Chicorée, Chinakohl, Kürbis, Pastinaken, Sellerie, Rot- und Weißkohl, Wirsing, Schwarzwurzeln, Rote Bete sowie Steckrüben.

Damit möglichst viele Vitamine im Gemüse erhalten bleiben, kommt es beim Kochen auf Hitze, Zubereitungszeit und Wasser an: Je kürzer die Garzeit und je geringer die Hitze, desto mehr Vitamine bleiben erhalten. Und je weniger Flüssigkeit verwendet wird, desto besser. Denn viele Vitamine und auch Mineralstoffe sind wasserlöslich.

Dampfgaren bietet sich besonders an, um Nährstoffe zu erhalten. Ein spezieller Dampfgarer ist in der Regel überflüssig. Es reicht ein Siebeinsatz für einen normalen Topf. Das Gemüse wird schonend im Dampf gegart. Dadurch, dass es nicht im Wasser schwimmt, bleibt auch die frische Farbe erhalten. Aber auch Dünsten – also das Garen im eigenen Saft oder mit ganz wenig Wasser, Wein oder Brühe – gilt als besonders schonende Art der Zubereitung.

Frisches Gemüse kann aber nicht nur durch die Zubereitung Vitamine und Nährstoffe verlieren, sondern auch durch falsche Lagerung. Kohl ist relativ robust und hält eine Woche im Kühlschrank ohne Qualitätseinbußen. Auch Rote Bete ist unempfindlich und kann sogar zwei bis drei Wochen gut im Kühlschrank überstehen. Vor allem Blattsalate verlieren dagegen rasch Vitamine und sollten möglichst zügig verbraucht werden.