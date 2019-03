"Dich kenn ich, du aldi Hex!", meinte ein Zuschauer zu einer der "Hexe vum Grobrunn". Ihre Antwort: "Stimmt, ich kenn dich a!" Dumm nur, dass er sie wegen der Maske gar nicht erkennen konnte. Sie ihn hingegen durch ihre Augenschlitze sehr wohl. Lektion: Erst nachdenken, bevor man eine Hexe anspricht.

Einen gewaltigen Schreck hat ein kleines Mädchen am Straßenrand bekommen. Eine der furchteinflößenden Dämonen-Hexen aus Karlsruhe war dem Kind so nahegekommen, dass es anfing, lautstark zu weinen. Nur gut, dass die "Daxlander Schlampen" kamen: Entgegen ihres Namens haben sie ganz freundliche Gesichter und offenbar auch ein gutes Herz. Ein von ihnen strich dem Mädchen über den Kopf und reichte ihm eine große Handvoll Süßigkeiten. Lektion: Es gibt auch gute Hexen.

Premiere auf dem hohen Wagen hatte der Nußlocher Bürgermeister. Ob der Elferrat des KCN allerdings eingeplant hat, dass der Bürgermeister das Popcorn in die Menge warf, als ob es kein Morgen geben würde? Lektion: Der "King of Pop" heißt in Nußloch nicht Michael Jackson, sondern Joachim Förster.

Das am meisten gespielte Lied war ganz klar der Lorenz-Büffel-Hit "Johnny Däpp". Ob die Musik dabei vom Band kam oder live von den Musikgruppen gespielt wurde, war egal: Jeder sang mit, tanzte und hatte Spaß. Lektion: Sei nächstes Jahr kein Depp und geh zum Nußlocher Umzug - auch wenn’s regnet. (aham)