Modellprojekte zur Primärversorgung hat das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration im Juni gesucht. Für vier Vorhaben wurden Fördermittel von jeweils 150.000 Euro in Aussicht gestellt. Und Nußloch hat es eben geschafft, mit seiner Idee vom "Zentrum für Bürgergesundheit" auserkoren zu werden. "Damit hätte ich nie gerechnet", freut sich Bürgermeister Joachim Förster. Zudem wurden ausgesucht ein hausärztliches Primärversorgungszentrum in Calw, ein Projekt in Filderstadt zur praxisorientierten Versorgung und eine Untersuchung im Landkreis Konstanz, die prüft, wie Ärzte Aufgaben an Pflegefachkräfte delegieren können. Die Landesregierung hofft, mit diesen Modellprojekten Krankenhäuser zu entlasten und die Gesundheitsversorgung gerade in ländlichen Regionen zu sichern. (aham)