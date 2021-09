Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus braucht man für die 250 km etwa 2,5 Stunden (immer der A5 entlang). Mit der Bahn benötigt man rund 3,5 Stunden über Straßburg und Mülhausen.

Übernachten: Eine Nacht in der Cahutte in Wattwiller kostet ab 80 Euro, bis zu sechs Personen finden darin Platz.

Aktivitäten: Das Gebiet um die Huttopia-Anlage in Wattwiller hat viel zu bieten. Empfehlenswert ist eine E-Bike-Tour Richtung Nationalpark Grand Ballons oder Hartmannswillerkopf. Dabei lässt sich u.a. auch viel über die bewegte (Kriegs-)Geschichte der Region erfahren, von der unzählige Bunkeranlagen und Schützengräben künden. Kunstfreunde lockt direkt in Wattwiller die foundation Francois Schneider mit ihren Ausstellungen. Und rundherum locken Weinberge, Schlösser, Burgen und schnucklige Dörfer, soweit Auge und Ausdauer reichen. Als Ausflugsziel bietet sich zudem das wunderschöne Colmar an, das gerade mal eine gute halbe Stunde Autofahrt entfernt liegt.

Essen & Trinken: Unweit des Campingplatzes lockt das Domain du Hirtz mit schöner Lage und Anlage zur Einkehr. Alternativ empfiehlt sich ein Ausflug in eines der umliegenden Dörfer, wo typisch elsässische Küche serviert wird. Unschlagbar allerdings: Selbst gekochte Nudeln mit Tomatensoße auf dem Holzdeck einer Cahutte mit Grün satt als "Beilage", dazu ein Glas Wein aus einem der unzähligen Weingüter der Umgebung.

Info: Allgemeine Informationen über die Camping- und Glamping-Möglichkeiten bei Huttopia finden sich unter www.huttopia.com.