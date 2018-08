Foxborough (dpa) - Die ersten Playoff-Auftritte der Favoriten um Titelverteidiger New England Patriots, ein Generationen-Duell der Quarterbacks und das mögliche Debüt eines Deutschen: Mit den Playoff-Viertelfinals geht die amerikanische Football-Liga NFL am Wochenende in die heiße Phase.

Acht Teams kämpfen noch um den Super Bowl und wollen am Wochenende ins Halbfinale einziehen. Nachdem sich die vier bestplatzierten Mannschaften der Vorrunde am vergangenen Wochenende ausruhen konnten, beginnt nun auch für sie die K.o.-Phase.

Die Favoriten

Titelverteidiger New England Patriots gilt auch in diesem Jahr als absoluter Topfavorit auf den Super-Bowl-Gewinn. Das Team um Quarterback Tom Brady trifft am Samstag zu Hause auf die Tennessee Titans. Dabei kommt es zum Duell zweier Quarterback-Generationen. Der 40-jährige Brady auf der einen Seite und der 24-jährige Marcus Mariota auf der anderen. Der Altersunterschied von mehr als 16 Jahren zwischen den beiden Quarterbacks ist der größte in der Geschichte der NFL-Playoffs. «Er ist der Beste. Er ist der Beste seit geraumer Zeit. Für einen jungen Kerl wie mich ist es genau das, wonach ich strebe», sagte Mariota über Brady. Trotz US-Medienberichten über Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft scheint der siebte Halbfinaleinzug in Folge für die Patriots reine Formsache zu sein.

Neben New England dürften auch die Pittsburgh Steelers und die Minnesota Vikings zum engeren Favoritenkreis gezählt werden. Die Steelers um Quarterback Ben Roethlisberger empfangen die Jacksonville Jaguars am Sonntag. Pittsburgh kann sich dabei für die 9:30-Klatsche während der regulären Spielzeit revanchieren. Im vergangenen Jahr scheiterten die Steelers im Halbfinale der American Football Conference (AFC) am späteren Champion aus New England.

Für die Vikings aus der National Football Conference (NFC) ist die Favoritenrolle eher ungewohnt. Doch nach einer überzeugenden Vorrunde herrscht in Minnesota Zuversicht. Gegner sind die New Orleans Saints mit dem Deutschen Kasim Edebali. Der gebürtige Hamburger könnte am Sonntag sein Playoff-Debüt feiern. Beim 31:26 gegen die Carolina Panthers in der ersten Playoff-Runde wurde er nicht eingesetzt.

Die Außenseiter

Für eine Überraschung könnte Vorjahresfinalist Atlanta Falcons sorgen. Das Team um Liga-MVP (wertvollster Spieler) Matt Ryan zeigte nach einer durchwachsenen Vorrunde im Erstrundenspiel gegen die Los Angeles Rams eine überzeugende Leistung, besonders in der Defensive. Am Samstag müssen die Falcons bei den Philadelphia Eagles antreten. Die Verletzung von Eagles-Quarterback Carson Wentz, der im vergangenen Monat einen Kreuzbandriss erlitt, erhöht die Chancen der Falcons dabei zusätzlich. Eagles-Ersatzmann Nick Foles bekommt es in seinem zweiten Playoff-Spiel mit einer der besten Verteidigungen der Liga zu tun.

Und sonst?

Die anhaltende Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Liga und den Spielern, die während der Nationalhymne am Spielfeldrand knien, bleibt auch in den Playoffs ein Thema. Nachdem Trump am ersten Playoff-Wochenende überraschend keinerlei Kritik von sich gegeben hatte, bleibt abzuwarten, ob er sich während der Viertelfinals äußern wird. Am Montag war Trump beim Endspiel um die College-Football-Meisterschaft in Atlanta zu Gast. Der US-Präsident wird auch für den Zuschauerrückgang der NFL mitverantwortlich gemacht. Laut Berichten verzeichnete die Liga in dieser Saison einen Quotenrückgang von knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.