Neusiedler See. Mit 36 Kilometern Länge und 14 Kilometern Breite ist der Neusiedler See der größte See Österreichs. Der durchschnittlich nur 1,20 Meter tiefe See ist der westlichste Steppensee Europas. 1993 wurde der grenzüberschreitende Nationalpark gegründet. Die Hälfte der Nationalparkfläche, rund 4500 Hektar, umfasst die Naturzone, wo keine Nutzung stattfindet. Dort ist auch das Betreten verboten. Die sogenannten Bewahrungszonen des Nationalparks sind großteils Kulturlandschaft und somit von landschaftspflegerischen Maßnahmen abhängig. Zur Beweidung unterhält der Nationalpark eigene Rinder- und Schafherden.

Anreise. Mit der Bahn oder dem Bus: Mit dem Zug nach Wien. Weiter mit dem Bus oder Zug. Mit dem Flugzeug: Austrian und Lufthansa fliegen mehrmals täglich ab Frankfurt nach Wien. Weiterfahrt mit dem Mietauto oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit dem Auto über Wien nach Neusiedl.

Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Zentrale Anlaufstelle für Besucher ist das ganzjährig geöffnete Informationszentrum in Illmitz am südlichen Ostufer des Sees. Eine neue Ausstellung informiert die Besucher über Fauna und Flora, im Zentrum finden auch Vorträge, Seminare und Workshops statt. Hier starten auch viele geführte Exkursionen. www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

Dorfmuseum Mönchhof. Was Josef Haubenwallner in den vergangenen 30 Jahren hier geschaffen hat, ist eine Reise wert. Fast 40 Gebäude aus der Zeit von etwa 1890 bis 1960, die abgerissen werden sollten, hat Haubenwallner mit vier Helfern abgebaut und aus seinem Grundstück wieder aufgebaut.

Gastronomie. Die Zahl der klassischen Wirtshäuser nimmt auch im Burgenland ab, aber es sind immer noch fast 300. Der "Fröhliche Arbeiter" in Apetlon gehört ebenso dazu wie "Zur Dankbarkeit" in Podersdorf. Oder der Heurige Gowerlhaus in Illmitz mit Spezialitäten vom Mangalitza-Schwein. Gehobene Küche gibt es unter anderem im Hofgassl in Rust oder bei Max Stiegl im Gut Purbach. Legendär ist sein "Huhn in der Blase".

Übernachten: Es gibt viele Hotels, Pensionen und Privatunterkünfte rund um den See. Besonders schön sind die neu erbauten Lodges von Karlos Zimmerei am Ortsrand von Illmitz.

Weitere Infosunter www.neusiedlersee.com