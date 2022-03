In Hessen sind innerhalb eines Tages 17 375 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg von 1284,5 am Vortag auf 1364,5 am Dienstag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand: 3.35 Uhr) hervorging. 20 weitere Menschen starben mit oder an Covid-19 - damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie auf 9503.