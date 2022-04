Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist erneut gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Freitag bei 1153,5 nach 1223,1 am Vortag, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts hervorgeht. Binnen eines Tages wurden demnach 12 547 Neuinfektionen und 13 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet (Stand 3.09 Uhr). Seit Beginn der Pandemie gab es in Hessen 1 530 483 nachgewiesene Corona-Infektionen, 9696 Menschen starben an oder mit Covid-19.