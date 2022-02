Die Fernsehsendung "Immer wieder sonntags" bekommt eine neue Kulisse - und Moderator Stefan Mross (46) ist davon überwältigt. "Ich hatt' ziemlich Pipi in den Augen, wie ich hier reinkam und diese Riesenarena gesehen habe", sagte Mross am Montag anlässlich der Grundsteinlegung im Europa-Park in Rust nördlich von Freiburg. Er sei völlig "geflasht" gewesen und freue sich sehr auf die neue Saison und das Publikum. Was die Gäste erwartet, steht noch nicht fest, sagte er: Die erste Redaktionssitzung finde erst an diesem Dienstag statt.