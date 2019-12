Enkirch (dpa) - Ein Mann ist in Rheinland-Pfalz offenbar blind der Ansage seines Navigationsgeräts gefolgt - und mit seinem Auto in einer von Hochwasser gefluteten Unterführung stecken geblieben. Der 23-Jährige war auf einer Landstraße im Ort Enkirch an der Mosel unterwegs und hatte zu spät bemerkt, dass die Unterführung mit Wasser vollgelaufen war, teilte die Polizei mit. Er kletterte aufs Dach seines Fahrzeugs und wartete dort auf die Feuerwehr, die ihn schließlich aus seiner misslichen Lage befreite.