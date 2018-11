INFORMATIONEN

Anreise: Z. B. ab Frankfurt mit Condor-Direktflug nach Montego Bay, ca. 820 € in der Economy Class. Einwöchige Inselrundreisen individuell oder in der Gruppe von und nach Montego Bay können bei diversen Reiseveranstaltern mit einem anschließenden Badeaufenthalt kombiniert werden: Thomas Cook hat z. B. die Selbstfahrer-Tour "Cool Runnings" ab 1299 € p.P. (7 Nächte ) oder die Gruppenreise "Island Classics - Jamaika mit dem Bus (5 Nächte) ab 1914 € p. P. im Programm. Die Deutsche Ricarda und ihr Unternehmen "Irie Holiday Tours" bieten individuelle Privat-Rundreisen, Tagestouren und Flughafentransfers an: www.irieholidaytours.com

Reisewetter: "Hurricane -Season" herrscht von Juni bis November. In den feuchteren Jahreszeiten Mai/Juni sowie zwischen September und Januar kommt es zu regelmäßigen kurzen Regenschauern. Die Temperaturen schwanken im Jahresverlauf nur gering und liegen an den Küsten zwischen 22° C und 31° C bei stets leichtem Wind, der die Luftfeuchtigkeit erträglich macht.