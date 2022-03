Neun Profis des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart reisen in der nun anstehenden Länderspielpause zu ihren jeweiligen Nationalteams. Kapitän Wataru Endo mit Japan, Torjäger Sasa Kalajdzic mit Österreich und Offensivmann Omar Marmoush mit Ägypten sind in der WM-Qualifikation im Einsatz, wie der Club nach dem 3:2 gegen den FC Augsburg am Samstag mitteilte.