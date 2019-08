INFORMATIONEN

Name: Mario Botta

Geboren: Am 1. April 1943 in Mendrisio, Kanton Tessin, Schweiz.

Ausbildung/Karriere: Botta begann mit 15 Jahren bei Tita Carloni in Lugano eine Ausbildung als Hochbauzeichner. Weitere Stationen waren das Mailänder Liceo Artistico und das Istituto Universitario d’Architettura di Venezia (IUAV), wo er 1969 bei Carlo Scarpa und Giuseppe Mazzariol diplomierte.

Frühe prägende Kontakte unterhielt er zu Architektenlegenden wie Carlo Scarpa, Le Corbusier, Louis I. Kahn und Luigi Snozzi.

Bedeutung: Mario Botta ist zugleich Bewunderer der romanischen Architektur und der gegenwärtig wichtigste Vertreter der Tessiner Schule. Ludoviica Molo, die Direktorin der Schweizer Architektenkammer, unterscheidet Botta aber von früher bekannt gewordenen Repräsentanten der Tessiner Schule: Während die sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem nach Norden orientierten, hat Botta sein Wissen in Venedig verfeinert. Er ist Mitbegründer, Architekturprofessor und Leiter der Accademia di Architettura der Università della Svizzera italiana in Mendrisio. Botta ist weltweit tätig und genießt auch außerhalb der Schweiz große Bewunderung.

Auszeichnungen: Mario Botta wurde 1983 zum Titularprofessor der Eidgenössischen Hochschule in Lausanne und zum Ehrenmitglied des Bundes Deutscher Architekten BDA ernannt. 2011 wurde er zum Leiter der Accademia di Architettura ernannt; dieser Position folgte er auf den Bündner Architekten Valentin Bearth. 2013 wurde er in Rom durch Papst Benedikt an die Päpstliche Akademie der schönen Künste und der Literatur in Rom berufen. 2018 erhielt er den Joseph- Ratzinger-Preis.

Privates: Botta spricht Italienisch und Englisch sowie etwas Deutsch. Er ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder, die seit 1998 mit ihm zusammenarbeiten.