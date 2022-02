Sechs Tage nach seinem positiven Corona-Test ist die Isolation für Verteidiger Waldemar Anton vom VfB Stuttgart beendet. Der Abwehrchef kehrte am Dienstag ins Training zurück, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte. Anton war in der vergangenen Woche erneut positiv getestet worden und hatte beim 2:4 in Leverkusen am Wochenende gefehlt. Offensivspieler Omar Marmoush, dessen Corona-Fall erst am Freitag bekannt wurde, befindet sich noch in der Isolation.