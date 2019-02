Viktoria Rebensburg beim Riesenslalom in Are. Foto: Michael Kappeler

Die 29-Jährige wurde in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom nur von Petra Vlhova geschlagen und bescherte dem deutschen Team die erste Medaille bei diesen Titelkämpfen im schwedischen Are. Sie holte nach Olympia-Gold 2010, Olympia-Bronze 2014 und WM-Silber vor vier Jahren in Vail/Beaver Creek ihr viertes Edelmetall bei einem alpinen Großereignis.

Hinter Rebensburg, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, fuhr Mikaela Shiffrin aus den USA bei schwierigen Bedingungen mit Wind und weichem Schnee auf Platz drei.

Der routinierten Athletin vom Tegernsee fehlten nur 0,14 Sekunden auf Gold und damit auf den ersten deutschen Weltmeistertitel im Riesenslalom nach zehn Jahren Pause. 2009 hatte Kathrin Hölzl in Val d'Isère triumphiert. Letzte Weltmeisterin aus Deutschland bleibt damit Maria Höfl-Riesch mit Kombinations-Gold 2013.

Für Rebensburg war die Medaille ein Riesen-Erfolg. In diesem Winter fehlt ihr im Weltcup ein Sieg. Bei den Weltmeisterschaften hatte sie zuvor im Super-G eine Medaille noch um 0,02 Sekunden verpasst und war wie schon vor einem Jahr beim olympischen Riesenslalom von Pyeongchang Vierte geworden.