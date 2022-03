Die Polizei hat im saarländischen Weiskirchen im Landkreis Merzig-Wadern das Anwesen eines 61 Jahre alten Mannes durchsucht, der zuvor Polizisten bedroht haben soll. Dabei seien am vergangenen Freitag eine legale Waffe sowie verschiedene Sorten illegaler Munition sichergestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei in der vergangenen Woche mit Spaziergängern aneinandergeraten.