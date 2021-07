Zwei Geflüchtete bei der Körperpflege am Fluss in Biha. In der Bauruine gibt es kein fließend Wasser. Foto: Iván Furlan Cano

Von Paul Pflästerer

Rhein-Neckar. Über 82 Millionen Menschen waren Ende 2020 weltweit auf der Flucht. "Auf dieser Reise kümmert es niemanden, ob man lebt oder stirbt" lautet der Titel eines Berichts des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR). Der Report zu der Situation von Flüchtlingen im afrikanischen Raum zeigt auf, wie Menschen auf ihrem Weg "unaussprechliche Brutalität und Unmenschlichkeit" erfahren. Faktoren hierfür sind laut UNHCR Schmuggler, Menschenhändler, Milizen und in einigen Fällen sogar staatliche Vertreter. Zuletzt erhob eine Kontrollgruppe des Europaparlaments schwere Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex.

Fernab von politischen Debatten ist die Flucht vor allem eines: die Lebensrealität von Betroffenen. Ganz egal ob mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer, zu Fuß entlang der Balkanroute oder quer durch die Sahelzone - es sind Einzelschicksale mit individuellen Geschichten.

Im digitalen Zeitalter genügt ein Klick, um die Menschen von "Kandvala" kennenzulernen. Die massive Bauruine steht inmitten von Bihac, einer Stadt Bosnien und Herzegowinas mit rund 60.000 Einwohnern. Ein Panoramabild zeigt Dächer bürgerlicher Einfamilienhäuser, Wohnblöcke ragen empor, daneben zwei weiße Minarette. Weiter südlich steht das Stadion Pod Borićima in grauem Beton.

Als Sitara Thalia Ambrosio, Fotojournalistin, und Iván Furlan Cano, Foto- und Videojournalist, "Kandvala" Anfang des Jahres besuchen, leben 200 Geflüchtete in dem Bau, der errichtet worden ist, als das Land noch Jugoslawien hieß. Was sie dort erlebten, haben sie in einer Multimediareportage dokumentiert. Menschen, die ihr Zuhause verlassen haben, um in der Ferne ein neues, besseres Leben zu finden, berichten von ihrem Schicksal. Wie bewältigen sie ihren Alltag ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne Heizung? Welche Rollen spielen Gewalt, Stigmatisierung und gescheiterte Grenzüberschreitungen? In Videobeiträgen, Audiostücken und eindrucksvollen Fotos wird das Leben in "Kandvala" festgehalten. Im RNZ-Gespräch gibt das Reporter-Duo Einblicke in ihr gemeinsames Projekt.

Vor Beginn ihrer Reise, während der Anfangsrecherche, haben sich Ambrosio und Furlan Cano die Frage gestellt, was auf der Balkanroute überhaupt geschieht, wo kommen Menschen an, wo müssen sie möglicherweise ausharren und welche Probleme gibt es. Schließlich fiel die Entscheidung nach Bihac zu reisen. 25 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt das Camp, die EU-Außengrenze zu Kroatien befindet sich ebenfalls in der Nähe. Die rund 1000 Kilometer Wegstrecke legte das Duo mit dem Auto zurück.

Wie habt ihr in Bihac gelebt?

Ivan: Aus Kostengründen buchten wir das günstigste Hostel, das wir finden konnten. Das war ein überschaubares Zimmer mit kleiner Küche und einem Bad. Aber meistens haben wir bei den Menschen in der Ruine Kandvala gekocht und gegessen.

Die Bauruine "Kandvala" in Bihac, Bosnien und Herzegowina. Foto: Iván Furlan Cano

Worüber genau wolltet ihr berichten?

Ivan: Die Intention war, die Umstände zu dokumentieren, in denen die Menschen auf diesem Abschnitt der Balkan-Route leben. Wir wollten auch deutlich auf Pushbacks und Grenzgewalt eingehen. Es wurde uns aber schnell bewusst, dass wir nicht nur anonyme Masse darstellen wollten. Es ging uns um die Menschen, die alle ihre individuelle Geschichte haben.

Sitara: Die Grenzbereiche selbst sind tatsächlich ein schwarzes Loch. Es gibt zwar investigative Recherchen, der Spiegel hat zuletzt über Pushbacks berichtet, auch unsere Reportage setzt sich damit auseinander. Aber trotzdem bleibt es nicht greifbar, weil Pushbacks so schwer zu verifizieren sind. Wir wollten dieser Entmenschlichung entgegenwirken. Egal wo die Menschen hingehen, sie geraten oftmals in einen sich wiederholenden Vorgang aus Vertreibung und Angst. Diese Spirale und ihre Folgen wollten wir abbilden - und natürlich den Alltag der Betroffenen in Grenzgebieten.

Hintergrund [+] Lesen Sie mehr Als Pushbacks werden Aktionen von Grenzschützern bezeichnet, bei denen Menschen auf der Flucht teilweise gewaltsam zurückgedrängt werden. Zuletzt tauchten Videos auf, in denen zu sehen ist, wie ein Boot der griechischen Küstenwache eine Rettungsinsel voller Flüchtlinge aufs Mittelmeer von der griechischen auf die türkische Seite zieht. Dann wird die Leine gekappt, das Boot der Küstenwache fährt

[-] Weniger anzeigen Als Pushbacks werden Aktionen von Grenzschützern bezeichnet, bei denen Menschen auf der Flucht teilweise gewaltsam zurückgedrängt werden. Zuletzt tauchten Videos auf, in denen zu sehen ist, wie ein Boot der griechischen Küstenwache eine Rettungsinsel voller Flüchtlinge aufs Mittelmeer von der griechischen auf die türkische Seite zieht. Dann wird die Leine gekappt, das Boot der Küstenwache fährt davon. Die Flüchtlinge werden mitten auf dem Wasser alleine zurückgelassen. In der EU-Grundrechte-Charta wird das Recht auf Asyl gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention garantiert. Und dort ist ein klares "Verbot der Ausweisung und Zurückweisung" festgehalten.

Mit welchen Vorstellungen seid ihr losgefahren und wie habt ihr die Situation vor Ort wahrgenommen?

Sitara: Ich erinnere mich am Tag unserer Abreise zu Ivan gesagt zu haben: "Ich habe Angst, dass mich diese Reise komplett verändert." An den Außengrenzen habe ich zuvor noch nicht gearbeitet, wusste aber, dass die Zustände schlimm sind. Ich hatte Angst, wie ich darauf reagieren würde. Ob ich die nötige Distanz wahren kann, sodass ich mich nicht kaputt mache. Die Situation in Bihac übertraf alles, was ich mir hätte vorstellen können.

Überrascht hat mich, dass das Gebäude "Kandvala", um das es in der Reportage geht, so zentral in der Stadt liegt. Unmittelbar um diese Ruine herum sitzen Menschen in Restaurants und essen Schnitzel, sie spielen Tennis in den Anlagen. Auf diese Absurditäten war ich nicht vorbereitet.

Ivan: Ich habe mich im Vorfeld eingelesen und mit der Balkanroute auseinandergesetzt, deshalb hatte ich eine Vorstellung, wie die Lebensumstände in den Bauruinen sind. Auch dass es auf der Flucht immer wieder zu Gewalt kommt, zu Pushbacks an den Grenzen, war uns nicht neu. Aber diese Erfahrungen und Einblicke persönlich von Betroffenen geschildert zu bekommen, war ein einschneidendes Erlebnis. Jemand erzählte mir, wie ein Bekannter auf der Flucht vor Erschöpfung gestorben ist...

Die Zubereitung von Speisen gelingt den Menschen in Kandvala nur unter widrigen Bedingungen. Foto: Iván Furlan Cano

Wie habt ihr das Vertrauen der Menschen, die später eure Protagonisten geworden sind, gewonnen?

Sitara: Wir konnten nicht einfach in eines der Gebäude hineinspazieren und anfangen zu fotografieren, sondern wir haben dem Prozess des Kennenlernens viel Zeit gegeben und wollten ein Gefühl für die Situation bekommen, sensibel vorgehen. Es war von Anfang an klar, dass dieses Projekt Zeit brauchen wird. Wir hätten das nicht in drei Tagen durchziehen können.

Ivan: Wichtig war, zu Beginn Vertrauen zu den Menschen aufzubauen. Unser Anspruch, den Menschen zuzuhören und sie ihre Geschichte selbst erzählen zu lassen.

Habt ihr euch zu Beginn als Journalisten zu erkennen gegeben?

Sitara: Wir haben uns von Anfang an als Journalisten vorgestellt, um Transparenz zu schaffen. Die Menschen wussten, dass wir vor Ort sind, um ihr Leben zu dokumentieren. Vielen ist bewusst, das Journalistinnen und Journalisten ihr Sprachrohr sind und dabei helfen können, auf die eigene Situation aufmerksam zu machen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Ruine haben uns gleich zu Beginn ganz offen beschrieben, wie sie dort hausen, dass es im Gebäude kein Wasser und keine Elektrizität gibt.

Hintergrund Sitara Thalia Ambroso arbeitet als freie Fotojournalistin. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich überwiegend mit Menschenrechten, geschlechterspezifischer Gewalt, Klimagerechtigkeit, humanitären Krisen und Gesellschaft im Allgemeinen. Sitara Thalia Ambroso arbeitet als freie Fotojournalistin. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich überwiegend mit Menschenrechten, geschlechterspezifischer Gewalt, Klimagerechtigkeit, humanitären Krisen und Gesellschaft im Allgemeinen.

[-] Weniger anzeigen

Waren euch die Menschen entsprechend aufgeschlossen?

Sitara: Die Reaktionen waren überwiegend positiv. Einige wollten zwar nicht vor der Kamera sein, das haben wir respektiert, konnten aber dennoch interessante Gespräche führen. Und gemeinsam Tee trinken. Denn so widrig die Umstände dort auch sein mögen, man trink ständig Tee und wird eingeladen. Uns wurde schnell zu verstehen gegeben, dass wir Gäste in "Kandvala" sind.

Ivan: Wir wurden an die Hand genommen und herzlich aufgenommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Ruine haben uns durch ihre Zimmer geführt, uns wurde ein Sitzplatz und das Gespräch angeboten. Viele haben auch das Interesse an uns gezeigt.

Stichwort Gastfreundlichkeit - wie war das für euch, Dinge von Menschen anzunehmen, die im Grunde nichts haben?

Ivan: Die Menschen in "Kandvala" leben in dieser Situation, machen aber dennoch das Beste daraus. Und dazu gehört für sie eben auch, ihre Gäste einzuladen. Das Zusammensitzen am Feuer spielt eine große Rolle. Wir waren über zwei Wochen dort, der gemeinsame morgendliche Tee ist schnell zu einem Ritual geworden.

Sitara: Manchmal saßen wir morgens stundenlang beisammen, obwohl wir schon längst etwas hätten arbeiten wollen (lacht).

Außenansicht Kandvala. Foto: Sitara Thalia Ambrosio

Wie in eurer Reportage zu sehen ist, werden Menschen auf der Flucht in Bihac stark stigmatisiert, denn sie dürfen keine lokalen Geschäfte besuchen oder in Apotheken Medikamente kaufen. Auch wer hilft, rückt in den Fokus der Behörden. Konntet ihr dennoch mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort sprechen?

Sitara: Die Anwohnerinnen und Anwohner haben ganz unterschiedliche Auffassungen zu der Situation, in der sich die Geflüchteten befinden: Eine Frau, die anonym bleiben wollte, berichtete uns, dass sie absolut gegen illegale Grenzüberschreitungen ist. Und trotzdem war sie der Ansicht, kein Mensch sollte in solchen Zuständen leben, wie es in "Kandvala" der Fall ist. Sie hat den Bewohnern regelmäßig geholfen. Ein Austausch kann aber aufgrund der Kriminalisierung von Helfer nicht stattfinden.

Ein Mann, der Nachbar des Gebäudes, sagte: "Es stinkt, der Lärm stört, immer qualmt es, weil im Gebäude Feuer gemacht wird. Ich will die einfach nur weg haben". Aus meinem Empfinden ging es ihm aber gar nicht um das Thema Migration selbst, sondern eher um die Umstände, von denen er als Anwohner betroffen ist. Auch viele dieser Menschen fühlen sich alleingelassen. Es ist weniger ein rassistisches Gedankengut, sondern die Hilflosigkeit, die zum Vorschein kam.

Ivan: Viele Vorwürfe in Richtung der Europäischen Union wurden laut. Die Menschen fragten sich, wofür die Hilfsgelder verwendet werden, denn vor Ort passiere nichts. Natürlich werden Camps errichtet, aber innerhalb der Städte, wo eben viele Geflüchtete leben, werde zu wenig unternommen. Die Meinung ist sehr gespalten, vielen ist es aber auch egal. Die große Masse enthält sich.

In eurer Reportage zeigt ihr, wie die Polizei die Ruine räumt und die Menschen ins nahegelegene Camp Lipa bringt. Wie habt ihr die Behörden vor Ort erlebt?

Sitara: Am Tag der Räumung waren mit uns drei weitere Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen europäischen Ländern vor Ort, keiner von uns durfte Foto- oder Videoaufnahmen machen. Ein Polizist teilte uns mit, wir sollten doch zum Lager Lipa gehen, wenn wir berichten wollten. Lediglich ein Lokalsender durfte dabei sein. Die Bewohner wurden aus dem Gebäude gezwungen, nach Lipa gefahren, und am selben Abend waren sie wieder zurückgekehrt. Alles hatte den Anschein, als wäre der Einsatz lediglich eine öffentlichkeitswirksamen Aktion, mit der die Behörden der Bevölkerung zeigen wollten, dass etwas unternommen wird.

Hintergrund Iván Furlan Cano kommt aus Weinheim an der Bergstraße, arbeitet als freier Foto- und Videojournalist und beschäftigt sich in seiner Arbeit mit sozialen Bewegungen, Klimagerechtigkeit und humanitären Krisen. Aktuell studiert er Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover. Iván Furlan Cano kommt aus Weinheim an der Bergstraße, arbeitet als freier Foto- und Videojournalist und beschäftigt sich in seiner Arbeit mit sozialen Bewegungen, Klimagerechtigkeit und humanitären Krisen. Aktuell studiert er Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover.

[-] Weniger anzeigen

Wie steht es in Bosnien und Herzegowina um die Rechte von Journalisten? Habt ihr euch bei eurer Arbeit bedroht gefühlt?

Sitara: Wir haben uns im Vorfeld gut über unsere Rechte in Bosnien und Herzegowina informiert. Aber wir hatten das Gefühl, dass diese Rechte die Polizisten dort nicht interessieren. Ich hatte zwar nicht die Befürchtung, dass uns dort etwas passieren könnte, aber es wurde uns zu verstehen gegeben: "Wenn wir zum Gehen aufgefordert werden, ist es besser, für ein, zwei Stunden zu verschwinden."

Ivan: Konflikte mit den Behörden wollten wir unbedingt vermeiden, denn oftmals sind Ausreisebescheide die unliebsame Folge. Dann muss man nach spätestens sieben Tagen das Land verlassen haben. Unsere Arbeit hätten wir dann nicht beenden können.

Inwieweit steht ihr noch mit den Menschen, die ihr enger begleitet habt, in Kontakt?

Ivan: Zu unseren drei Protagonistinnen und Protagonisten, Elena, Danny und Hassan, haben wir stetigen Kontakt, chatten oder telefonieren. Danny hält sich derzeit in der Schweiz auf, Hassan in Slowenien. Es ist auch für uns schön zu hören, dass es ihnen besser geht.

Sitara: Es sind die Kleinigkeiten, die uns berühren: Wenn wir im Videotelefonat sehen, dass der Gegenüber duschen konnte, dann freut uns das. Ich habe Danny noch nie geduscht gesehen, wie auch, er hatte ja in Bihac nicht die Möglichkeit dazu. Dort konnten die Geflüchteten lediglich im kalten Fluss baden.

Ihr konntet euch also nicht frei von Emotionen machen?

Sitara: Absolut nicht. Unsere Berichterstattung ist vor allem faktentreu, komplett neutral ist sie aber nicht. Das kann sie bei einem humanitären Thema aber auch nicht sein. Man darf sich nicht in der Situation des Retters sehen, die Flucht darf nicht verändert werden. Aber natürlich darf ich fragen, wie es den Menschen geht, was sie erlebt haben.

Aus der journalistischen Perspektive ist es spannend, dranzubleiben. Wir wollen wissen, wie die Menschen ihre Wege aus der Situation finden.

Fotogalerie Kandvala



































Thema Sprachbarrieren, wie habt ihr euch in Kandvala verständigt?

Sitara: Ein Protagonist der Reportage, Hassan, spricht gut Englisch. Ohne seine Hilfe wäre vieles nicht möglich gewesen. Er hat übersetzt, uns Menschen vorgestellt und einfach geholfen, in Kontakt zu kommen.

Ivan: Es lebten dort viele Bewohner, die Grundkenntnisse in Englisch beherrschen. Manche eigneten sich die Sprache auf der Flucht an, einer hat mit YouTube Englisch gelernt. Wir haben auch jemanden kennengelernt, mit dem wir Deutsch gesprochen haben. Die Person lebte neun Jahre in Würzburg, bevor sie abgeschoben worden ist.