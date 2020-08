Mosbach. (pol/kaf) Unbekannte haben Werkzeuge im Gesamtwert von circa 2.000 Euro aus einer Maschinenhalle am Flugplatz in Mosbach-Lohrbach entwendet. Zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, hebelten die Unbekannten laut Polizei die Metalltür zur Maschinenhalle oberhalb der Biogasanlage auf und gelangten so ins Innere der Halle. Der Schaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier in Mosbach, Telefon 06261 809 0, erbeten.