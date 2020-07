Anreise: Mit dem Auto via Nürnberg, Passau, und Linz (etwa 650 Kilometer). Oder entspannter in knapp sieben Stunden mit der Bahn nach Wien (Super-Sparpreis Europa ab 39,90 Euro, www.bahn.de) und dann mit dem Mietwagen via Krems an der Donau noch etwa 150 Kilometer ins Mohndorf Armschlag.

Unterkunft: Mit Spezialitäten aus dem Waldviertel (Erdäpfel-Mohn-Torte) und einem Wellnessbereich punktet das Hotel Schwarz Alm (DZ mit Halbpension ab 198 Euro, www.schwarzalm.at). Zu Fuß zu den Mohnfeldern spaziert man vom Ferienbauernhof Schierhuber (DZ mit Frühstück 50 Euro, www.ferienbauernhof-schierhuber.at).

Blütezeit: Spielt das Wetter mit, blüht der Mohn dieses Jahr vom 1. bis 22. Juli. Rundgänge gibt es täglich um elf Uhr (fünf Euro). Wandern kann man auf dem Mohnleutweg (zweieinhalb Stunden) und dem Mohnstrudelweg (sechs Stunden).

Weitere Infos: www.mohndorf.at und www.niederoesterreich.at