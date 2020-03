Die Brücke führt über einen See im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Um das Bauteil an die richtige Stelle zu setzen, mussten spezielle Rollwagen das Mittelstück vorab Zentimeter für Zentimeter vom Ufer auf eine schwimmende Plattform im Wasser schieben. Allein dafür brauchten Fachleute mehrere Wochen. Schließlich musste das sehr vorsichtig und langsam passierte.

Dann wurde das Teil auf Schwimmplattformen über den See zur Brücke geschleppt. Dort sollte eine Art Seilanlage es in die Höhe ziehen - genau an die passende Stelle. Am Dienstag hatte das mit einem anderen großen Bauteil schon geklappt. Fertig ist die Brücke dann wahrscheinlich im Herbst. Denn alle Teile müssen noch zusammengeschweißt werden.