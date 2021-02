"Mir senn net schuld!"

Handballkrachkapelle ist empört - Weiter im Visier der Ermittler

So langsam reißt uns die Geduld

Beim Rad-Klau senn mir net schuld

Mir warn des net, auch wenn die Tat

Aus Faschnacht-Sicht was für sich hat

Unn dann noch des mit denne Glocke

Mir warn’s – tun manche do frohlocke

Mir warn’s net, des du mir schwöre

Um 12 welle mir die Glocke höre.

Dann wisse mir, es is soweit

Mir müsse heem, sunscht Schelte geit

Mi warn des a net mit Covid

Des is für uns die gröußte Shit.

Fascht macht Coronna-Pandamie

Beinah des Johr die Faschnacht hie.

An Faschnacht sin mir, des is doch klar

zu manch U’sinn bereit – auch des Jahr

doch senn mir, mir schreibes uf de Stell

In allen Anklagepunkten unschuldig!

Eure Handballkrachkapelle