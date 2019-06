BIOGRAFIE

Name: Michael Fassbender

Geboren als Sohn eines deutschen Vaters und einer irischen Mutter am 2. April 1977 in Heidelberg, aufgewachsen in Killarney im Südwesten Irlands.

Karriere: 2001 erste größere Rolle in der Fernsehserie "Band of Brothers", danach wiederkehrende Gastrolle in "Murphy’s Law". Erste Hauptrolle 2008 in Steve McQueens Drama "Hunger", für die Fassbender als bester Darsteller für den Europäischen Filmpreis nominiert wurde. Bekannt wurde er durch die Rolle des Lieutenant Archie Hicox in Quentin Tarantinos Film "Inglourious Basterds" (2009). 2010 folgten Rollen in Filmen wie "Jonah Hex", "Jane Eyre" und "X-Men: Erste Entscheidung". 2014 übernahm er in der Comicverfilmung "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" wieder die Rolle des Mutanten Magneto, 2015 spielte er den Macbeth in der gleichnamigen Realverfilmung der Shakespeare-Tragödie. Neuestes Projekt: "Dark Phoenix" aus der "X-Men"-Reihe (2019).

Auszeichnungen: Fassbender ist bereits zweimal für den Oscar nominiert worden: Für seine Rolle als Edwin Epps im britischen Kinofilm "12 Years a Slave" (2013) von Steve McQueen als bester Schauspieler und für die Titelrolle des Apple-Gründers Steve Jobs in der gleichnamigen Filmbiografie (2015) als bester Hauptdarsteller. Seine Darstellung eines Sexsüchtigen in Steve McQueens "Shame" brachte ihm 2011 zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter der Darstellerpreis der 68. Internationalen Filmfestspiele von Venedig.

Privates: Fassbender ist mit der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander ("The Danish Girl") verheiratet.