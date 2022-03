Die Messe Frankfurt setzt wegen der russischen Invasion in die Ukraine bis auf Weiteres alle Veranstaltungen in Russland aus. Dies habe die Geschäftsführung entschieden, teilte das vom Land Hessen und der Stadt Frankfurt getragene Unternehmen am Dienstag mit. "Die Messe Frankfurt unterstützt alle Sanktionsmaßnahmen der Bundesregierung."