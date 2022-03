Ein Mann hat in Wadern (Kreis Merzig-Wadern) mit einem Glas auf den Kopf eines 44-Jährigen geschlagen und einen Aschenbecher nach ihm geworfen. Der Aschenbecher traf eine 17-Jährige am Dienstagabend am Kopf, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Der Teenager und der 44-Jährige erlitten tiefe Platzwunden und kamen ins Krankenhaus. Den Attacken sollen laut Polizei ein Streit zwischen einem 33-Jährigen und dem Angegriffenen vorausgegangen sein. Der Angreifer stand demnach unter Alkohol- und Drogeneinfluss.