Paris (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt heute an den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag in Paris teil. Gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron werden auch weitere Staatsgäste der traditionellen Militärparade auf der Pariser Prachtmeile Champs-Élysées beiwohnen. Am 14. Juli erinnert Frankreich an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution gesehen wird. Seit 1980 findet die Militärparade immer auf den Champs-Élysées statt.