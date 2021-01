Haushalt in Zahlen

Bürgermeister Maik Brandt und Rechnungsamtsleiter Martin Stricker haben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Entwurf für den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Meckesheim eingebracht (siehe weitere Artikel). Der Beschluss des Gemeinderats steht noch aus und soll – zumindest planmäßig – in der Januar-Sitzung erfolgen. Die folgenden Eckdaten nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) sind in Euro dargestellt. (lew)

Ergebnishaushalt

Erträge: 11,327 Mio.

Steuern 6,677 Mio.

Zuweisungen/Umlagen 3,062 Mio.

Aufwendungen: 12,277 Mio.

Transferaufwendungen 6,028 Mio.

Personalkosten 2,535 Mio.

Sach- u. Dienstleistungen 1,739 Mio.

Abschreibungen 1,029 Mio.

Gesamtergebnis: - 0,950 Mio.

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschuss - 0,374 Mio.

Einzahlungen 1,458 Mio.

Auszahlungen 4,893 Mio.

davon für Baumaßnahmen 4,425 Mio.

Kreditaufnahme 3,850 Mio.

Tilgung 0,075 Mio.

Finanzmittelbestand - 0,034 Mio.

Eigenbetrieb Energie und Wasser

Erfolgsplan

Erträge 0,608 Mio.

Aufwendungen 0,546 Mio.

Jahresgewinn 0,062 Mio.

Vermögensplan

Investitionsauszahlungen 0,614 Mio.

Kreditaufnahme 0,442 Mio.

Tilgung 0,273 Mio.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Erträge 1,444 Mio.

Aufwendungen 1,375 Mio.

Jahresgewinn 0,069 Mio.

Vermögensplan

Investitionszahlungen 0,653 Mio.

Kreditaufnahme 0,760 Mio.

Tilgung 0,342 Mio.

Pro-Kopf-Verschuldung

Kernhaushalt 738 Euro

Eigenb. Energie und Wasser 512 Euro

Eigenb. Abwasserbeseitigung 592 Euro

Gesamt 1842 Euro

Einwohner lt. Stat. Landesamt 5171

Gesamtverschuldung 9,525 Mio.