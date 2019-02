Brüssel (dpa) - Weniger als zwei Monate vor dem Brexit versucht die britische Premierministerin Theresa May heute in Brüssel, mit der Europäischen Union doch noch eine Lösung für einen geregelten EU-Austritt zu finden. Die Regierungschefin trifft EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratschef Donald Tusk und Vertreter des EU-Parlaments. Da das britische Parlament das mit der EU vereinbarte Austrittsabkommen Mitte Januar abgelehnt hat, möchte May Änderungen erreichen.