Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag wurde die Landesstraße L597 (Waldstraße) nach dem Brand eines Autos im Bereich der Landesstraße L597/Überführung zur Bundesstraße B38 voll gesperrt in Richtung Ladenburg. Wie die Polizie mitteilt, betrifft dies den Bereich zwischen der Ausfahrt zur Heppenheimer Straße und der Abfahrt in Richtung Käfertal.

Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Nach ersten Ermittlungen geriet ein BMW aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Weitere Informationen folgen ...