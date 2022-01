Mannheim. (pol/lesa) Mehrfach ins Gesicht geschlagen und dann mit Tierabwehrspray besprüht hat ein 22-Jähriger einen 42-Jährigen am Dienstag. Gegen 19.30 Uhr gerieten die beiden Männer laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache in der Straßenbahn in einen "verbalen Disput", in dessen Folge der 22-Jährige "unvermittelt zuschlug".

Im Anschluss zog der Jüngere das Spray aus der Hosentasche und sprühte damit dem 42-Jährigen ins Gesicht. Der ältere Mann musste in Folge des Angriffs von Sanitätern behandelt werden. Der 22-Jährige wurde noch in der Straßenbahn von einer Polizeistreife festgenommen.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durfte der 22-Jährige gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.