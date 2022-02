Rhein-Neckar. (RNZ) Die Selbsthilfegruppe Rhein-Neckar/Mannheim des Bundesverbands "Dystonie-und-Du" (DYD) plant einen Neustart ihres Angebots in der Region. "Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen", betont Vereinsvorsitzender Ulrike Halsch.

"Wir sprechen Betroffene und ihre Angehörigen neben dem Gruppenangebot künftig auch mit anderen Projekten wie einer Psychosozialen Mailberatung an, denn der Umgang mit einer Bewegungsstörung wie der Dystonie bringt oftmals seelische Probleme und soziale Fragen mit sich, bei denen wir ergänzend zur Seite stehen wollen", ergänzt DYD-Landesbeauftragter für Baden-Württemberg,

Dennis Riehle (Foto: privat). Die Selbsthilfegruppe verstehe sich als Plattform für den zusätzlichen Erfahrungsaustausch der Erkrankten untereinander, denn jeder von ihnen bringe eine eigene Leidensgeschichte mit, die er mitteilen und von den Erzählungen der Anderen profitieren könne.

"Letztlich ist die Teilnahme an solch einem Dialog ein Schritt zur Eigenverantwortung und zur selbstbewussten Gestaltung des persönlichen Handlings dieser individuellen Krankheit, die prinzipiell jeden treffen kann", sagt Ulrike Halsch – und Dennis Riehle ergänzt: "Ich bin Mitte 30 gewesen, als ich die Diagnose erhielt. Dystonie ist also keine Frage des Alters, kann aber heute recht gut therapiert werden." Entsprechend wolle man informieren und aufklären, damit manche Sorge genommen und mit Vorurteilen aufgeräumt werden könne. Wann die Gruppe auch wieder in Präsenz zusammenkommen kann, hängt einerseits an der Nachfrage, andererseits aber auch von der epidemischen Covid-19-Lage ab.

Zum Hintergrund: Die Dystonie-Erkrankung umschreibt eine Vielzahl von Störungsbildern, bei denen sich unwillkürliche Muskelkontraktionen in Krämpfen äußern und zu schmerzhaften wie nicht steuerbaren Zusammenziehungen und Streckungen von diversen Gelenken (vor allem der Handgelenke und von Fingergelenken), der Augenmuskulatur, der Stimme, der Gesichtsmuskeln, des Kauapparats oder der Halsmuskeln kommen können.

Darüber hinaus sind kurzzeitige Muskelzuckungen (Myoklonien) möglich, ebenso wie generalisierte oder auf eine Körperhälfte bezogene Spasmen. Die Behandlung der als extrapyramidale – und damit in einer bestimmten Hirnregion entstehende – Störung einzuordnende Erkrankung aus dem Fachbereich der Neurologie erfolgt in der Regel mit Muskelrelaxantien, Botulinumtoxin oder der Tiefen Hirnstimulation.

Der Verein "Dystonie-und-Du" ist der bundesweit tätige Selbsthilfeverband, der für Erkrankte und deren Angehörige offensteht, gleichermaßen aber auch für Fachpersonen Anlaufstelle ist und deshalb auch über einen wissenschaftlichen Beirat verfügt. Er wurde 2017 gegründet und vertritt seither die Interessen der Betroffenen der seltenen Erkrankung, die in Deutschland circa 160.000 Personen heimsucht. Schirmherr des Vereins ist Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag und Kuratoriumsmitglied des Instituts für Europäische Politik.

Info: Weitere Informationen zur Selbsthilfegruppe gibt es per Mail an die Adressen Ulrike.Halsch@Dysd.de oder Dennis.Riehle@Dysd.de. Die Aktivitäten der Selbsthilfegruppe erfolgen ehrenamtlich und sind daher kostenlos. Absolute Diskretion wird zugesichert.