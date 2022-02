Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung in der Saarbrücker Innenstadt ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht und operiert. Zeugen hatten kurz nach Mitternacht über Notruf der Polizei von einer Schlägerei berichtet. Die Streife traf auf vier Menschen, zu denen auch der Schwerverletzte gehörte. Sie gaben an, von einer Gruppe von etwa zehn Heranwachsenden angepöbelt und mit Glasflaschen beworfen worden zu sein. Der 29-Jährige sei von mehreren Personen niedergeschlagen worden.