Bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz (Kreis Mainz-Bingen) hat am Sonntag keiner der Kandidaten im ersten Anlauf das Rennen gemacht. Auf den Kandidaten der Freien Wählergruppe (FWG), Martin Groth, entfielen nach dem vorläufigen Endergebnis 28,9 Prozent der Stimmen, auf Gabriele Wagner (CDU) 24,7 Prozent der Stimmen, so dass jetzt beide in die Stichwahl am 27. März gehen.