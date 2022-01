Anreise: Lufthansa bietet von Frankfurt am Main aus Direktflüge nach Madeira an. Der Preis liegt zwischen 160 und 320 Euro pro Person. Ansonsten kann man mit Zwischenstopp in Lissabon nach Madeira fliegen. Vom Flughafen kommt man bequem mit dem Bus in die Hauptstadt Funchal.

Unterkunft: Die Kosten für die Airbnb liegen zwischen 50 und 160 Euro pro Nacht, www.airbnb.de

Corona-Lage:Auf Madeira gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Raum – auch im Freien. Bei der Einreise nach Madeira muss entweder ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht länger als 72 Stunden vor Abflug oder ein Antigen-Schnelltest, der nicht länger als 48 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde. Ausnahmen von der Testpflicht bestehen für gegen Covid-19 geimpfte sowie genesene Personen und Kinder unter 12 Jahren, sofern sie keine Corona-Symptome zeigen. Einreise über die App "madeirasafe". Einen kostenlosen Antigen-Schnelltest auf Madeira muss man 72 Stunden vorher buchen.

Weitere Auskünfte: www.madeirasafe.pt