Fridays for Future beschreibt sich als eine internationale, überparteiliche und dezentral organisierte Klimastreik-Bewegung. Nach dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg gehen Menschen freitags auf die Straßen und protestieren. Fridays for Future setzt sich dabei für schnelle und effiziente Maßnahmen ein, um das auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 beschlossene 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen einhalten zu können. Am ersten globalen Klimastreik der Bewegung nahmen im März 2019 circa 1,8 Millionen Menschen teil.

Luisa Neubauer ist die bekannteste deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin. Sie hat zahlreiche Klimaproteste im In- und Ausland mitorganisiert und zusammen mit dem Politökonomen Alexander Repenning das Buch "Vom Ende der Klimakrise. Eine Geschichte unserer Zukunft" geschrieben. Neubauers Podcast "1,5 Grad" ist auf Spotify abrufbar, die Doku "Ab 18! – Luisa" gibt es in der 3sat-Mediathek zu sehen.