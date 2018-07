Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will dafür sorgen, dass Lkw schneller mit Abbiege-Assistenten ausgestattet werden. Technisch sei das machbar, deswegen müsse man jetzt Tempo machen, so der Minister im ARD-«Morgenmagazin. Es folge der erste Schritt: in Deutschland zu schauen, dass alle mitmachen. Für heute ist im Verkehrsministerium ein Treffen mit Vertretern aller Seiten geplant - also beispielsweise aus der Speditions-Branche und von der Fahrrad-Lobby. Mit elektronischen Abbiegeassistenten könnten Radfahrer besser vor rechtsabbiegenden Lastwagen geschützt werden.