INFORMATIONEN

Anreise: Düsseldorf ist leicht per Bahn, Bus und Auto (über die A5 und A3) erreichbar. Die Fahrtzeit Heidelberg - Düsseldorf beträgt, je nach Bahn-Verbindung, ab 2,5 Stunden. Little Tokio beginnt mit der Immermannstraße keine 200 Meter vom Düsseldorfer Hauptbahnhof entfernt.

Unterkünfte: Das Nikko Hotel liegt auf der Immermannstraße 41, Vier-Sterne-Hotel, Doppelzimmer ab 150 Euro; www.nikko-hotel.de. Das neue, aber auf Vintage getrimmte Max Brown Hotel, Kreuzstraße 19, 3-4 Sterne, kostet ab 100 Euro; www.maxbrownhotels.com. Günstiger ist das Motel One, ebenfalls auf der Immermannstraße 54, 2-3 Sterne, Doppelzimmer ab 70 Euro; www.motel-one.com.

Essen und Trinken: Die Benkay-Speisekarte gibt’s unter www.benkay-restaurant.de. Auf feine japanische Soba-Nudeln, warm und kalt, hat sich Takayuki Miyashita in seinem Soba-An spezialisiert, Klosterstraße 68; Speisekarte unter www.soba-an.de.

Sehenswürdigkeiten/Ausflüge: Neben dem Eco-Haus der japanischen Kultur (www.eko-haus.de), mit dem einzigen japanischen Tempel in Europa, lohnt eine Fahrt nach Kaiserswerth zur Ruine der mittelalterlichen Burg von Kaiser Friedrich Barbarossa. Es ist traditionell die erste Anlaufstation zugezogener Japaner, um mit deutscher Geschichte in Kontakt zu kommen.

Tun: Die Brötchen von Miwako Tojo in ihrer Bäckerei My Heart in der Marienstraße 26 ausprobieren. Sie hat Brötchen mit Grünem Tee, Melone oder roten Bohnen.

Lassen: Sich in Gegenwart von Japanern über Mangas lustig machen.

Weitere Informationen: www.duesseldorf-tourismus.de