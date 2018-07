Von Hartmut Scherzer

Russland feiert schon jetzt sein Sommermärchen. Der sensationelle Sieg über Spanien hat unter 150 Millionen Russen einen Freudentaumel ausgelöst. "Swinging" Moskau jubelte in einer lauten langen Nacht in Weiß-Blau-Rot. Der Triumph stellt Putins Wahlsieg vom März in den Schatten. Die "Sbornaja" schuf "Ein gewöhnliches Wunder" (Obyknovennoe chudo), so die Schlagzeile der Zeitung Rossiyskaya Gazeta in Anlehnung an den Titel eines berühmten Musik-Fantasie-Films aus der Sowjetzeit. Der Kreml-Herrscher hatte ohne Gegner quasi per Akklamation gesiegt.

Den Patriotismus, den Putin predigt, lebt die Fußball-Nationalmannschaft vor. Die neuen Lieblinge des Riesenreichs zeigten sich im Luschniki-Stadion ihren glückseligen Fans mit einem Transparent in den Landesfarben und der Botschaft in kyrillischer Schrift: Igrayem za Vas. Wir spielen für Euch. Auch am Samstag im Viertelfinale gegen Kroatien in Sotschi, dem "Putin City" am Schwarzen Meer. Ob der Staatspräsident in seiner Sommerresidenz diesmal seinen neuen Staatshelden die Ehre erweist?

Russland huldigt seit Sonntag einem zweiten Lew Jaschin: Igor Wladimirowitsch Akinfejew. Mit zwei abgewehrten Schüssen im Elfmeterschießen machte der 32-jährige Torhüter von ZSKA Moskau das Wunder wahr. Jaschin, der zwischen 1954 und 1970 zum besten Torhüter der Fußballgeschichte und zur Legende wurde, prägt auch das offizielle WM-Plakat. Die Abwehrparade mit hochgestrecktem linken Arm wird zur Symbolik: Jaschin trägt gleichsam den globalisierten Lederball als Erdkugel mit der russischen Landkarte.

Kapitän Akinfejew (107 Länderspiele seit 2004) gab sich in der allgemeinen Euphorie auf der Pressekonferenz bemerkenswert nüchtern und bescheiden. "Ich glaube nicht, dass ich der ’Man of the Match’ bin. Das sind die Mannschaft und die Fans." Ganz Team-Player und Patriot. Akinfejew machte schon einmal weltweit Schlagzeilen. Beim EM-Qualifikationspiel im März 2015 gegen Montenegro in Podgorica wurde er kurz nach dem Anpfiff von einem Feuerwerkskörper so schwer am Kopf getroffen, dass er mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Spiel wurde später vom deutschen Schiedsrichter Deniz Aytekin abgebrochen.

Angesteckt vom "Rossiya" und der Liebenswürdigkeit der Moskowiter hatte ich überlegt, nach Sotschi zu fliegen. Flüge zum Wochenende sind so gut wie ausgebucht oder sündhaft überteuert. Also werde ich am Samstagabend mir eine typisch russische Kneipe suchen und mit den "Bolel’shchik" in das "Rossiya" einstimmen.